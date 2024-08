Hitte op Samos bemoeilijkt zoektocht naar vermiste Brigitte (65)

De zoektocht naar de vermiste Brigitte van Gennip (65), die verdween op het Griekse eiland Samos, wordt met volle kracht voortgezet. Sinds 7.30 uur dinsdagochtend zijn vijftien reddingsmedewerkers en acht speurhonden bezig met het doorzoeken van het gebied. De hoge temperaturen maken de omstandigheden echter moeilijk.

"Het wordt al heel warm", vertelt Louise Smits-Jansen, voorzitter van Stichting Reddingshonden RHWW, aan Hart van Nederland. "Gelukkig lopen de groepen wel stukken onder bomen."

De situatie ter plaatse is uitdagend vanwege het ruige terrein. "Het zijn steile bergen waar ze nu moeten gaan zoeken. Er zijn vrij veel hoogteverschillen, soms van wel 8 meter of hoger", legt Smits-Jansen uit.

Hulp van Griekse SAR

Het Nederlandse zoekteam krijgt ook hulp van de Griekse SAR. "Die mensen kennen het gebied heel goed, dus het is heel prettig dat zij meelopen."

Vanwege de hitte kunnen de teams slechts tot 11.00 uur doorgaan met zoeken. "Tussen 10.00 uur en 14.00 uur is het het heetst, dus dan moeten we daar echt met de honden uit zijn." Mocht er in die tijd niets gevonden worden, zal de zoektocht om 20.00 uur worden hervat.

Crowdfundingsactie

Brigitte verdween nadat ze een wandeling maakte in de buurt van de Tunnel van Eupalinos, een oude Griekse bezienswaardigheid. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ondertussen heeft een crowdfundingsactie, opgezet om de Nederlandse zoekteams te ondersteunen, al meer dan 39.000 euro opgebracht. Dit geld wordt gebruikt voor extra hulpteams, meldde de dochter van de vermiste vrouw eerder.