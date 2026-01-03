Lichaam in water Helmond is van vermiste Mick

Het lichaam dat zaterdagmiddag is gevonden in het water in Helmond is van de 19-jarige Mick die sinds 2 januari vermist was, meldt de politie. De jongen verliet in de nacht van 1 op 2 januari het huis van zijn ouders in Helmond. Hij had een verstandelijke beperking.

De politie zei eerder al geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf. "Het onderzoek is afgerond", meldt ze op X. De politie roept mensen op de afbeelding van de jongen te verwijderen als zij die hebben verspreid.