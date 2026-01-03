Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lichaam in water Helmond is van vermiste Mick

Vermissing

Vandaag, 18:07

Link gekopieerd

Het lichaam dat zaterdagmiddag is gevonden in het water in Helmond is van de 19-jarige Mick die sinds 2 januari vermist was, meldt de politie. De jongen verliet in de nacht van 1 op 2 januari het huis van zijn ouders in Helmond. Hij had een verstandelijke beperking.

De politie zei eerder al geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf. "Het onderzoek is afgerond", meldt ze op X. De politie roept mensen op de afbeelding van de jongen te verwijderen als zij die hebben verspreid.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Lichaam gevonden in zoektocht naar 19-jarige Mick uit Helmond
Lichaam gevonden in zoektocht naar 19-jarige Mick uit Helmond
Nog geen spoor van vermiste Mick (19) uit Helmond, wel meerdere tips
Nog geen spoor van vermiste Mick (19) uit Helmond, wel meerdere tips
Zoektocht naar vermiste Mick (19) uit Helmond gaat zaterdag verder
Zoektocht naar vermiste Mick (19) uit Helmond gaat zaterdag verder
Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond
Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond
Honderden vrijwilligers zoeken opnieuw naar vermiste Mick (19)
Honderden vrijwilligers zoeken opnieuw naar vermiste Mick (19)

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.