Zoektocht naar vermiste Mick (19) uit Helmond gaat zaterdag verder

Vermissing

Vandaag, 08:52 - Update: 37 minuten geleden

In de omgeving van Helmond zoeken hulpdiensten zaterdag verder naar de 19-jarige Mick die sinds vrijdag vermist is. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Agenten met honden zijn al de hele ochtend bezig met de zoektocht. Ook worden tips en videobeelden nagegaan. Onder andere de Mobiele Eenheid en het Veteranen Search Team helpen mee. Op vrijdag werd ook een helikopter ingezet bij de zoektocht, door de weersomstandigheden is die nu nog niet in de lucht.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Om 10.00 uur is ook een zoektocht door vrijwilligers van start gegaan. Deze wordt gecoördineerd door het platform Vermiste Personen. De politie roept betrokkenen niet op eigen houtje te gaan zoeken, maar zich bij de actie van het platform aan te sluiten.

Mick verliet in de nacht van 1 op 2 januari zijn ouderlijk huis aan de Edelhertlaan in Helmond. Hij is verstandelijk beperkt en volgens hulpdiensten niet goed gekleed voor het winterse weer. Hij zou alleen een korte broek en een shirt dragen. Een eerdere tip dat Mick zou zijn gezien in het dorpje Asten is inmiddels ontkracht, dat betrof een andere persoon.

