Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond

De politie maakt zich grote zorgen om Mick (19), die sinds vrijdagochtend rond 03.00 uur wordt vermist uit Helmond. Dat meldt de politie. De jongen vertrok te voet vanuit zijn ouderlijke woning aan de Edelhertstraat, in onbekende richting.

Mick is verstandelijk beperkt en was niet gekleed op de kou. Daarom is er sprake van een urgente vermissing en is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk wordt gevonden. Het Veteranen Search Team is ingezet om te helpen bij de zoektocht. Zij verzamelen zich vrijdagochtend bij sportclub TPC Espendonk.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Mick heeft een lichte huidskleur. Hij heeft blond, licht golvend haar en is ongeveer 1.80 meter lang. Ook draagt hij een bril. Opvallend is dat hij vermoedelijk zonder schoenen naar buiten is gegaan. Hij droeg alleen een korte, zwarte broek van het merk Nike en een rood-roze T-shirt.

Mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van Mick of hem de afgelopen uren hebben gezien, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.