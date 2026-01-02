Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond

Grote zorgen om vermiste Mick (19) uit Helmond

Vermissing

Vandaag, 09:00

Link gekopieerd

De politie maakt zich grote zorgen om Mick (19), die sinds vrijdagochtend rond 03.00 uur wordt vermist uit Helmond. Dat meldt de politie. De jongen vertrok te voet vanuit zijn ouderlijke woning aan de Edelhertstraat, in onbekende richting.

Mick is verstandelijk beperkt en was niet gekleed op de kou. Daarom is er sprake van een urgente vermissing en is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk wordt gevonden. Het Veteranen Search Team is ingezet om te helpen bij de zoektocht. Zij verzamelen zich vrijdagochtend bij sportclub TPC Espendonk.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Signalement

Mick heeft een lichte huidskleur. Hij heeft blond, licht golvend haar en is ongeveer 1.80 meter lang. Ook draagt hij een bril. Opvallend is dat hij vermoedelijk zonder schoenen naar buiten is gegaan. Hij droeg alleen een korte, zwarte broek van het merk Nike en een rood-roze T-shirt.

Mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van Mick of hem de afgelopen uren hebben gezien, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Door Nina Laurens

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.