Nog geen spoor van vermiste Mick (19) uit Helmond, wel meerdere tips

De 19-jarige man die in de nacht van donderdag op vrijdag vermist is geraakt in Helmond, is nog altijd niet gevonden. Dit meldt een woordvoerder van de politie. De vermiste man heeft een verstandelijke beperking en is alleen gekleed in een korte broek en een t-shirt.

Inwoners van Asten zijn inmiddels ook opgeroepen naar de man uit te kijken. Er zijn meerdere tips binnengekomen dat hij eerder op de dag mogelijk gezien is in de buurt van de Ommelseweg in deze plaats. Dat ligt meer dan 7 kilometer van zijn ouderlijk huis. De politie blijft ook nog zoeken in Helmond.

De 19-jarige is voor het laatst gezien in zijn huis aan de Edelhertlaan. "We gaan zo lang mogelijk door met zoeken", zegt de woordvoerder van de politie. Agenten worden bijgestaan door het Veteranen Search Team, ook de ME is ingezet.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt:

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

De politie riep eerder al mensen op om in hun schuur te kijken of de man daar misschien zit. Er wordt gezocht in Helmond en de 'ruimere omgeving'. Af en toe komt er een tip binnen van iemand die denkt de man ergens gezien te hebben, dat wordt dan meteen onderzocht.

In Helmond ligt momenteel sneeuw en is het nu rond de 3 graden. "We hopen nog steeds dat hij in goede gezondheid gevonden wordt."