Honderden vrijwilligers zoeken opnieuw naar vermiste Mick (19)

Zo'n vijfhonderd vrijwilligers zijn zaterdagochtend opnieuw gaan zoeken naar de vermiste, verstandelijk beperkte Mick (19) uit Helmond. De jongen is in de nacht van 1 op 2 januari van huis vertrokken met alleen een korte broek en een shirt aan. Het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) begeleidde de actie.

Uit heel Nederland zijn mensen, ondanks de kou en de gladheid, naar Helmond afgereisd om te helpen zoeken. "Het is hartverwarmend dat, ondanks de weersomstandigheden, zoveel mensen zijn komen opdagen", zegt Teun Langvoort, voorzitter van het CPV. "Het is belangrijk om juist nu te gaan zoeken, zeker met zoveel mensen. Dan kunnen we ons als een olievlek verspreiden door Helmond."

Weinig kleding

Janne Driessen is een van de vrijwilligers die meeloopt. De opa van Mick is een collega van haar. "Het zou je eigen kind maar zijn. Mick moet gewoon gevonden worden en terug worden gebracht bij zijn opa en ouders." Een andere man loopt ook mee en woont in dezelfde buurt als Mick. "Het zijn weinig kleren voor deze kou waarin hij is vertrokken. Het is een jongen met een beperking, dat geeft extra energie om te zoeken. Want dat is hard nodig."

Mick verliet in de nacht van 1 op 2 januari zijn ouderlijk huis aan de Edelhertlaan in Helmond. Hij is verstandelijk beperkt en volgens de hulpdiensten niet goed gekleed voor het winterse weer. Hij zou alleen een korte broek en een shirt hebben gedragen. Een eerdere tip dat Mick zou zijn gezien in het dorp Asten is inmiddels ontkracht; het betrof een andere persoon. De politie roept mensen op niet op eigen houtje te gaan zoeken, maar zich aan te sluiten bij georganiseerde acties, zoals die van zaterdag.

De zoektocht gaat zaterdag door tot het donker wordt. Daarna wordt samen met onder andere de politie besloten of er zondag verder wordt gezocht.

Dit is wat je kan doen als iemand uit je omgeving vermist raakt: