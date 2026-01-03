Lichaam gevonden in zoektocht naar 19-jarige Mick uit Helmond

In de zoektocht naar de vermiste Mick uit Helmond is zaterdagmiddag rond 14.30 uur een overleden persoon aangetroffen in het water. De vondst was in het kanaal langs de Rochadeweg in de Brabantse plaatse. De politie ' houdt er sterk rekening mee' dat het om Mick gaat.

Er is geen reden om uit te gaan van een misdrijf. Honderden vrijwilligers zochten deze zaterdag naar de verstandelijk beperkte jongen. Zoals je ziet in bovenstaande video.