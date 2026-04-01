Verdachte seriemoordenaar IJsselmonde: 'Ik schoot in opdracht van stemmen'

De verdachte van drie moorden in Rotterdam-IJsselmonde heeft woensdag tegen de rechter verklaard dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde die hem vertelden iemand dood te schieten. De 25-jarige Sendric S. wordt verdacht van drie dodelijke schietpartijen. Alle drie de slachtoffers zijn oudere mannen.

"Ik zag iemand lopen met een capuchon op. Dit is een goed persoon, zeiden de stemmen. Ik wachtte even een paar seconden en toen schoot ik", aldus de verdachte. De betreffende man was 63 jaar oud en werd op 23 december 2024 in zijn hoofd geschoten. Hij is twee dagen later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Volgens S. zeiden stemmen in zijn hoofd: "Goed zo, het is gelukt en nu de volgende".

'Willekeurig'

Op 28 december 2024 schoot S. het tweede slachtoffer dood. Het was een 58-jarige man. Ook toen hoorde de verdachte stemmen in zijn hoofd die hem vertelden het slachtoffer te vermoorden. Hij laat aan de rechter weten dat hij 'willekeurig' zijn slachtoffers heeft gekozen.

Zijn derde slachtoffer was een 81-jarige man. De verdachte schoot op 2 januari deze man neer. Bij deze moord zeiden de stemmen dat hij geld zou krijgen. Volgens S. moesten zijn slachtoffers mannen zijn. "Dat is fijner, als je zelf ook een man bent", aldus de verdachte.

Tbs met dwangverpleging

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie, beschouwen S. als "ten minste sterk verminderd toerekeningsvatbaar". Zij adviseren tbs met dwangverpleging. S. lijdt aan schizofrenie, heeft een verstandelijke beperking en een stoornis op het gebied van cannabisgebruik. Volgens de deskundigen is hij "een ernstig beperkte en in psychiatrisch opzicht kwetsbare man". Zonder intensieve en langdurige behandeling is het gevaar voor herhaling groot.

Mogelijk lijdt hij aan nog meer stoornissen, maar deze hebben de deskundigen niet met zekerheid kunnen vaststellen. Zij schrijven dat zij niet kunnen onderbouwen dat S. volledig ontoerekeningsvatbaar is, maar dat zij het ook niet kunnen uitsluiten. "Die hobbel hebben we niet kunnen nemen", aldus de psycholoog op de zitting.