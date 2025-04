Vermeende seriemoordenaar Sendric S. bekent drie moorden in Rotterdam-IJsselmonde

Sendric S., die verdacht wordt van het doden van drie mannen in Rotterdam, heeft de moorden bekend. In december vorig jaar en januari dit jaar werden drie willekeurige mannen op straat vermoord in Rotterdam-IJsselmond. Het zette de buurt op scherp en zorgde voor een groot gevoel van onveiligheid. Vrijdag is de eerste openbare zitting tegen verdachte Sendric S.

S. is niet aanwezig. De 24-jarige verdachte blijft weg op advies van zijn advocaat.

Op 21 december werd een 63-jarige man neergeschoten op de Reyerdijk. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed enkele dagen later. Op 28 december werd op het Roelantpad een 58-jarige Rotterdammer neergeschoten. Hij overleed diezelfde avond. Het derde slachtoffer, een 81-jarige man, werd op 2 januari op klaarlichte dag neergeschoten op de Bommelerwaard en overleed enige tijd later.

S. werd dezelfde avond na een klopjacht aangehouden op het balkon van een woning van een bekende, waar hij verbleef. Na zijn aanhouding heeft S. enkele verklaringen afgelegd, volgens zijn advocaat. Over de inhoud daarvan wil hij niets zeggen. Voor de verdachte is een opnamebevel afgegeven voor het Pieter Baan Centrum. Zijn advocaat hoopt dat S. daar eind juni terecht kan.

In de zaak zijn nog twee verdachten aangehouden, een toen 17-jarige jongen uit Assen en een 20-jarige Amsterdammer. Die laatste staat ook vrijdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij het leveren van het gebruikte vuurwapen en munitie aan de hoofdverdachte.

De zitting van S. in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam is te volgen via een livestream. "Vanwege de grote impact van de gebeurtenissen in de wijk, Rotterdam en de rest van Nederland", aldus de rechtbank.

Hart van Nederland/ANP