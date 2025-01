Waarom waarschuwde politie Rotterdam pas na neerschieten derde slachtoffer?

De politie Rotterdam waarschuwde bewoners van IJsselmonde pas donderdag om alert te zijn naar aanleiding van drie schietincidenten in de wijk, om te voorkomen dat er meer onrust zou ontstaan. Dat zei politiechef Fred Westerbeke vrijdagavond in Nieuwsuur.

Een dergelijke waarschuwing is "ongekend", aldus Westerbeke. "Ik kan mij dat ook niet herinneren, dat we dat eerder ergens hebben moeten doen. Dat moet je ook goed afwegen, wat dat betekent", zegt hij.

Meer onrust?

Volgens Westerbeke ging de afweging onder meer over de vraag of een waarschuwing "ook echt noodzakelijk" was. "Organiseer je daarmee juist niet dat er nog veel meer onrust gaat ontstaan?". De politiechef stelt dat na de eerste twee moorden nog niet direct duidelijk was dat er ook een derde zou volgen.

De veiligheid van de bewoners gaf uiteindelijk de doorslag. "Wij vonden hier dat wij toch dit signaal moesten afgeven", aldus Westerbeke.

Drie doden

Door de schietpartijen van de afgelopen weken kwamen drie mannen om het leven. Donderdagavond werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nog of de 24-jarige man in de afgelopen periode ook bij andere geweldsincidenten betrokken is geweest. "We hebben nog onopgeloste zaken in Rotterdam liggen en daar zijn we nu ook naar aan het kijken. Mogelijk dat daar nog andere zaken uitkomen", aldus Westerbeke.

