Jongen (17) uit Assen opgepakt om dodelijke schietpartijen IJsselmonde

De politie heeft een 17-jarige jongen uit Assen opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de drie dodelijke schietincidenten in Rotterdam-IJsselmonde. Hij is vrijdag aangehouden in zijn woonplaats en zit vast voor verhoor. Wat zijn rol is geweest, wordt volgens de politie verder onderzocht.

Eerder werden al twee anderen aangehouden. Het gaat om de vermoedelijke schutter van 24 jaar oud en een Amsterdammer van 20, die ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de zaak. Ook de Amsterdammer werd aangehouden in Assen.

Overleden

Door de drie schietincidenten kwamen een man van 63, een 58-jarige man en een man van 81 om het leven. Twee van hen waren in het hoofd geschoten. De schietincidenten waren eind december en begin januari. De lokale autoriteiten riepen mensen in IJsselmonde toen op om extra voorzichtig te zijn op straat en om niet alleen op pad te gaan in afgelegen gebieden. Ook toonde de politie meerdere foto's van de vermoedelijke schutter.

Het advies om samen op pad te gaan en alert te zijn, kwam te vervallen toen de 24-jarige man werd aangehouden op het balkon van een woning van een bekende van hem aan de Emelissedijk in de wijk IJsselmonde. Bij zijn arrestatie trof de politie een vuurwapen aan. Vorige week besloot de rechtbank in Rotterdam dat de man negentig dagen langer vast blijft zitten. Ook de verdachte Amsterdammer blijft langer vastzitten.

ANP