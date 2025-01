Man (81) neergeschoten op straat in Rotterdamse wijk IJsselmonde

Opnieuw is een man neergeschoten in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Even na 10.00 uur werd in een perk aan de Bommelerwaard een zwaargewonde man van 81 jaar gevonden. De politie kan nog niet zeggen of er verband is met twee dodelijke schietpartijen vorige maand daar in de buurt.

Een 63-jarige Rotterdammer werd op zaterdag 21 december zwaargewond gevonden op een fietspad bij de Reyerdijk in dezelfde wijk. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Datzelfde lot trof een 58-jarige man uit de stad die op 28 december werd neergeschoten op het Roelantpad, een fietspad langs de A16 in de naastgelegen wijk Beverwaard.

Maandag werd een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de twee fatale schietincidenten. Daarbij gaf de politie aan dat hij mogelijk niet de schutter is.

Beelden vrijgegeven

De politie denkt die schutter wel te zien op beelden die op oudjaarsdag zijn vrijgegeven. Daarop is het tweede slachtoffer te zien, die over de Cornelis van Beverenbrug loopt. Achter hem loopt een man die steeds dichterbij komt en die de politie als verdachte aanmerkt. Ook zijn twee fietsers te zien die mogelijk getuige zijn geweest.

Op speculaties over waarom de slachtoffers doelwit zijn geworden, wil de politie niet ingaan. "We onderzoeken alle mogelijkheden", zegt een woordvoerder alleen.

ANP