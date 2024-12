Doodgeschoten Rotterdammers hadden waarschijnlijk geen banden met criminele circuit

De twee mannen uit Rotterdam-Zuid die kort na elkaar werden neergeschoten, hadden volgens de politie geen criminele banden. Een afrekening lijkt daarom uitgesloten. Wat het motief voor de twee dodelijke schietpartijen dan wel was, is nog onduidelijk. Een verdachte die nog niet is opgespoord, staat op camerabeelden die vlak voor de tweede schietpartij zijn gemaakt.

Op de beelden is te zien dat het 58-jarige slachtoffer vlak voordat hij werd neergeschoten op de Cornelis van Beverenbrug loopt, een brug voor voetgangers en fietsers over de A16. "Achter hem loopt een man, die steeds dichter bij hem komt lopen", schetst de politie. Die verdenkt de man van "mogelijke betrokkenheid bij het schietincident".

Maandag werd al een 20-jarige Amsterdammer aangehouden in de zaak. De politie zegt er rekening mee te houden dat hij niet de schutter is, maar een andere rol heeft gespeeld in beide fatale beschietingen.

De twee aanvallen vertonen meerdere overeenkomsten. Ze werden allebei gepleegd op een zaterdagavond op fietspaden in Rotterdam-IJsselmonde. Beide slachtoffers waren mannen van middelbare leeftijd: de eerste man die werd doodgeschoten, op 21 december, was 63 jaar. Ook bij hem zijn geen criminele connecties naar boven gekomen.

ANP