Amsterdammer (20) opgepakt voor twee dodelijke schietpartijen in Rotterdam

In Rotterdam is een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden in verband met twee schietincidenten die recentelijk het leven kostten van twee mannen. Het gaat om voorvallen in de wijken IJsselmonde en Beverwaard, waarbij de slachtoffers later in het ziekenhuis overleden.

De eerste schietpartij vond plaats op zaterdag 21 december aan de Reyerdijk in IJsselmonde. Een 63-jarige man werd daar zwaargewond gevonden door een voorbijganger en bezweek enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Het tweede incident gebeurde afgelopen zaterdag op het Roelantpad in Beverwaard. Hier trof men een 58-jarige man aan in kritieke toestand. Ondanks reanimatie stierf ook hij later in het ziekenhuis. Beide slachtoffers zijn afkomstig uit Rotterdam.

Motief nog onbekend

De politie onderzoekt of de verdachte daadwerkelijk de schutter is. “De mogelijkheid bestaat dat hij niet degene is die geschoten heeft,” aldus een woordvoerder. Over het motief achter de incidenten is vooralsnog niets bekendgemaakt. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Beide slachtoffer neergeschoten op fietspaden

Opvallend is dat beide slachtoffers werden gevonden op fietspaden. Het eerste slachtoffer werd gevonden in een rustige woonwijk, terwijl het tweede zich op een fietspad langs de snelweg A16 bevond. Het blijft onduidelijk of er een verband is tussen de twee incidenten, maar de politie sluit verdere arrestaties niet uit.

De Rotterdamse politie roept getuigen op zich te melden. Eventuele informatie kan van cruciaal belang zijn in deze zaak.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP