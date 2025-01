Verdachte seriemoordenaar Rotterdam-IJsselmonde wordt voorgeleid

Maandag wordt de man die verdacht wordt van drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam-IJsselmonde voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist over het voorarrest van de 24-jarige Sendric S., die donderdagavond werd opgepakt na een grootschalige klopjacht in de Rotterdamse wijk.

In twee weken tijd vonden drie dodelijke schietincidenten plaats in dezelfde omgeving. Het meest recente slachtoffer, een man van 81 jaar, werd donderdagochtend op straat doodgeschoten. Eerder werden een 63-jarige en een 58-jarige man getroffen, waarvan twee in het hoofd. De slachtoffers lijken willekeurig te zijn gekozen.

De verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats werd donderdagavond rond 23.15 uur aangehouden op een balkon in IJsselmonde, bij een bekende van hem. Politieagenten vonden bij de aanhouding een vuurwapen, vermoedelijk het moordwapen. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en verboden wapenbezit.

Achtergrond S.

Volgens De Telegraaf is de verdachte Sendric S. Hij is geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland. S. is vaker met politie en justitie in aanraking gekomen, hij heeft namelijk een strafblad met enkele veroordelingen. Als minderjarige pleegde hij winkeldiefstallen, en twee jaar geleden werd hij veroordeeld voor heling van een scooter.

Over een mogelijk motief voor de schietpartijen is nog niets bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP