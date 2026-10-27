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Gemengde gevoelens na vrijspraak zaak Schammenkamp: 'Niet zomaar gebeurd'

Rechtszaak

Vandaag, 19:31

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De uitspraak in de zaak rond de explosie van een drugslab in Schammenkamp in 2024 zorgt voor gemengde gevoelens in Rotterdam. De rechtbank heeft dinsdag de 37-jarige verdachte Jalal O. vrijgesproken. Niet alle buurtbewoners kunnen zich vinden in die beslissing.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om de man te veroordelen. "We leven in Nederland. Als er geen bewijs is, dan is er ook geen bewijs. Dat is voor hem ook terecht dat hij vrij is", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "We kunnen alles roepen en zeggen, maar de rechter beslist", zegt een andere omwonende.

Ondanks de vrijspraak blijft de buurt met veel vragen achter. "Het is niet zomaar gebeurd. Wie de schuldige is, wil ik in het midden laten, daar heb ik geen verstand van. Maar het is vreselijk voor de mensen die daar onbedoeld bij betrokken zijn geraakt."

Niet iedereen in Schammenkamp kan zich vinden in de uitspraak van de rechter. "Belachelijk. Er zijn drie doden gevallen. Het is heel erg als je dan vrijgesproken wordt."

Explosie in drugslab

Bij de explosie op 29 januari 2024 kwamen drie mensen om het leven en raakten twee anderen gewond. De explosie ontstond door aceton in een drugslab achter in een bedrijfsruimte op de begane grond van een complex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. O. huurde de ruimte waar het drugslab was gevestigd. De ontploffing veroorzaakte een enorme ravage.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen de verdachte. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. O. heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de explosie. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling.

Door Redactie Hart van Nederland

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