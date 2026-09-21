Verdachte over fatale explosie Rotterdam: 'Wil zelf ook weten wat er is gebeurd'

"Het is een verschrikkelijke zaak. Ik wil zelf ook wel weten wat er precies is gebeurd." Dat zei verdachte Jalal O. (37) maandag bij de start van het meerdaagse strafproces over de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam. Bij de ontploffing op 29 januari 2024 kwamen drie mensen om het leven en raakten twee mensen gewond.

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O. huurde de bedrijfsruimte op de begane grond van het appartementencomplex waar de explosie plaatsvond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij daar cocaïne heeft bereid en verwerkt en dat hij de ontploffing opzettelijk heeft veroorzaakt. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton.

Ruim twee jaar na de explosie leven de slachtoffers nog steeds met de littekens en trauma's. In de bovenstaande video vertelt Ignacio over de klap.

Verdacht van cocaïne verwerken

De explosie ontstond in het achterste gedeelte van de bedrijfsruimte, dat O. zou hebben onderverhuurd aan een van de dodelijke slachtoffers. "Drie dagen voor het incident ben ik nog in die ruimte geweest. Ik zag er niets bijzonders", verklaarde hij.

Kort daarna liet de rechtbank een foto zien die was gevonden op de telefoon van het neefje van O., die bij de explosie om het leven kwam. Op de foto zijn in de bedrijfsruimte elf dampende vaten, een weegschaal en een zeef te zien.

Verdachte geëmotioneerd

O. werd enkele dagen na de explosie aangehouden. Na de ramp hielp hij om het lichaam van een van de drie slachtoffers uit het puin te halen. Toen de rechter hem daar maandag vragen over stelde, raakte O. geëmotioneerd. "Ik had een goede verstandhouding met mijn buurman", zei hij.

De strafzaak duurt meerdere dagen.