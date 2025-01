Jaar na dodelijke explosie Schammenkamp: brandweerlieden en slachtoffer blikken terug

Deze maand is het een jaar geleden dat woningen bij het Schammenkamp werden verwoest door een fatale explosie. Het incident kostte drie mensen het leven. De mogelijke oorzaak van de explosie was een drugslab. Rick Koedoot, officier van dienst brandweer (veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), kwam als eerste officier van dienst van de brandweer ter plaatse. Met hem en zijn collega Wim blikt Hart van Nederland terug op het incident.

Rick kan zich nog goed herinneren wat zijn eerste gedachtes waren toen hij aankwam bij de explosie. Wat is hier gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Volgens hem leek het alsof er een enorme bom was ontploft. Het was een complete chaos. Vooral de emoties van de families en nabestaanden hebben impact op hem gehad, vertelt hij in bovenstaande video.