Explosie Schammenkamp leidt tot golf aan tips over drugslabs

Bij meldpunt Meld Misdaad Anoniem is dit jaar een recordaantal tips binnengekomen over mogelijke drugslabs. In totaal droeg het meldpunt 306 concrete meldingen over aan de politie, waarbij de meeste meldingen gingen over vermoedelijke drugslabs. Vorig jaar ging het om 262 tips.

Volgens het meldpunt kwamen vooral in de maanden na de dodelijke explosie eind januari aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid meer meldingen binnen over drugslabs en grondstoffen voor het maken van harddrugs.

Meld Misdaad Anoniem merkte dat veel mensen geschrokken waren door deze explosie. De gevaren van synthetische drugs kwamen plotseling erg dichtbij. Signalen die soms langere tijd werden genegeerd, werden door gestegen vastberadenheid gemeld.

Dat er aan de Schammenkamp cocaïne werd versneden, baseert het OM op de aangetroffen spullen na de explosie. De officier liet weten dat het ging om mengers, jerrycans, 200 liter aceton, zoutzuur en apparatuur voor afzuiging, meerdere zeven, weegschaal en mixers.

Benieuwd hoe een drugslab er vanbinnen uitziet? Bekijk hierboven de beelden die 112-nieuwssite SQ Vision maakte van de ontruiming van een drugslaboratorium in Maarheeze.

Drugslabs door heel Nederland

Het meldpunt ontdekte vorige maand een drugslab in Spijkenisse door een anonieme tip. Eerder dit jaar werden ook drugslabs in Nijmegen, Schalkwijk en Wijdewormer gemeld. Vorige week is er via een tip aan Meld Misdaad Anoniem op drie akkers in Noord-Brabant mest vermengd met drugsafval gevonden.

Meld Misdaad Anoniem is een online platform waar je anoniem criminaliteit kan melden. Zij zorgen ervoor dat de informatie bij de politie of andere opsporingsinstanties terechtkomen. Je hoeft hier dus niet je naam en toenaam te gebruiken, voor als je bijvoorbeeld bang bent om vervolgd te worden of als je de persoon die de misdaad pleegt kent.