Politie rolt groot drugslab op in woonwijk Spijkenisse na anonieme tip

Het zou je maar gebeuren: de politie vindt een groot drugslab bij je in de buurt. Het gebeurde vrijdag in Spijkenisse nadat iemand een 'sterke acetongeur' had geroken en mensen zag sjouwen met vaten uit een bestelbus. Gelukkig werd het op tijd ontdekt, maar de buurtbewoners beseffen dat dit heel anders had kunnen aflopen.

"Het is vreselijk," zegt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland. Ze kunnen nog steeds niet geloven wat er allemaal is gebeurd in hun straat. Volgens een buurvrouw komt het allemaal wel heel dichtbij. "We kennen de mensen uit deze woning. Het is echt heel bizar."

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie een drugslab opgerold in een woning aan de Dragondonk in Zuid-Hollandse plaats. Hierbij zijn drie mannen en een vrouw aangehouden. Het lab, een cocaïnewasserij, werd gevonden door een anonieme tip uit de buurt. Deze persoon zag mensen met vaten sjouwen en rook een heel sterke acetongeur in de buurt.

Steeds onveiliger

De tipgever was niet de enige die de geur opmerkte. Blijkbaar hadden meerdere buren de acetongeur geroken. "Mijn man begon er gisteren over en vertrouwde het niet. We hadden al het idee om de politie te bellen maar iemand was ons blijkbaar al voor."

Dat het midden in een woonwijk gebeurt kan een buurman verderop in de straat niet geloven. "Mensen denken gewoon niet na over de gevolgen, alleen maar over het geld dat ze kunnen verdienen. Deze hebben ze nu gevonden, maar welke zijn er nog waar de politie niets van af weet?"

Dit beaamt een andere buurvrouw. "We zeiden laatst al dat het ons niet zou verbazen als er nog meer in de buurt is waar wij niets van weten. De buurt gaat de laatste tijd al achteruit en dat wordt nu bevestigd."