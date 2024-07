Buurteend Sientje doodgereden in Spijkenisse: 'Ze waggelde haar hele leven achter me aan'

In Spijkenisse heerst verdriet en verslagenheid na het overlijden van de geliefde muskuseend Sientje. De eend, die elf jaar lang door de buurt waggelde, werd maandagochtend doodgereden.

Eigenaresse van Sientje, Tina Verschoor, gaf de eend maandagochtend nog een knuffel en een ontbijt voordat die naar buiten ging. Korte tijd later vond een buurtgenoot Sientje levenloos op straat. "Lieve mensen die hun hond uitlieten, hebben haar in het gras gelegd," vertelt een bedroefde Tina aan Hart van Nederland.

Tina is ervan overtuigd dat Sientje is aangereden door iemand die te hard reed. "Ze rijden hier als gekken," zegt ze. "Zo'n grote eend zie je niet over het hoofd." Wie de eend heeft aangereden, blijft nog een mysterie.

Buurteend

Tina haalde Sientje als jong pulletje op bij een fokker. Sindsdien waren ze onafscheidelijk. Sientje was ook een bekende verschijning in de buurt en werd door iedereen geliefd. "Mevrouw Waggel werd ze ook wel genoemd," aldus Tina.

De eigenaresse hoopt dat de persoon die Sientje heeft aangereden zich meldt, zodat er duidelijkheid komt.