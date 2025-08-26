Verslaggever Kevin blikt terug op explosie Schammenkamp: 'Nog nooit zoiets meegemaakt'

Een explosie van ongekende aard zorgde er ruim anderhalf jaar geleden voor dat meerdere woningen bij het Schammenkamp in Rotterdam werden verwoest. De mogelijke oorzaak bleek een drugslab. Verslaggever Kevin Spanjersberg maakte de nasleep van de verwoestende explosie destijds van dichtbij mee. Vanwege het 30-jarig jubileum van Hart van Nederland blikt hij, samen met social verslaggever Dylan Kuijpers, terug op het incident dat hem het meest is bijgebleven.

Op maandagavond 29 januari 2024 brak aan het Rotterdamse Schammenkamp een felle brand uit na een enorme explosie. Drie mensen kwamen om het leven; hun lichamen werden in de loop van de week in het puin gevonden. Kevin deed destijds live verslag van het incident, wat grote impact had op de 32-jarige verslaggever, zoals te zien is in bovenstaande video.

Kevin beschrijft de explosie als "één grote vlammenzee". "Het leek alsof ik in een film was beland. Overal zag ik sirenes, hulpdiensten en brandslangen. Overal lagen brokstukken, er lag zelfs een auto op z’n kop." Ondanks de enorme impact moest Kevin kort na aankomst meteen live verslag doen van de situatie. "Zodra je hier aankomt, ben je maar met één ding bezig: wat is hier gebeurd, wat is er aan de hand en wat kan ik? Ondanks dat de situatie erg heftig is, moet je ervoor zorgen dat je jezelf herpakt en in de uitzending je verhaal kunt doen."

Het was een heel bizar tafereel. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Verslaggever Kevin Spanjersberg

Oplopende emoties

De slachtoffers van de explosie werden dagenlang vermist. Familieleden wilden de lichamen zelf onder het puin vandaan halen, maar de politie hield hen tegen. Uiteindelijk liepen de emoties zo hoog op dat nabestaanden besloten de hekken door te breken om zelf naar de slachtoffers te zoeken.

"Dat vond ik een heel bizar tafereel. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt," blikt Kevin terug. "Het duurde inmiddels al dagen dat ze niet konden zoeken omdat het te onveilig was. Op een gegeven moment klommen ze over de hekken om zelf op zoek te gaan. De politie wist niet goed wat ze moesten doen, maar ze begrepen het eigenlijk ook wel. Toch was het hartstikke gevaarlijk."

De impact van een groot verhaal zoals de explosie aan het Schammenkamp is niet alleen heftig voor de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners, maar ook voor de verslaggevers die dagenlang het verhaal aan de kijkers moeten overbrengen. "Zoiets maak je niet vaak mee. Als je thuiskomt, heb je het er wel even over." Toch zijn dit volgens Kevin juist de verhalen waar je als verslaggever naartoe wilt. "Als je er zelf middenin staat, spreek je mensen op straat en zie je wat voor impact het op iemand heeft. Op locatie merk je echt wat het met mensen doet."