Verdachte Schammenkamp nu ook vervolgd voor veroorzaken dodelijke ontploffing

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 36-jarige man die werd aangehouden na de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam nu ook van het teweegbrengen van een ontploffing met de dood tot gevolg. De tenlastelegging tegen de man is uitgebreid na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), meldt het OM donderdag.

Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van het appartementencomplex. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Niet veel later werd de huurder van de bedrijfsruimte aangehouden. Hij werd tot nu toe verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen van verdovende middelen.

Een jaar na de verschrikkelijke explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam blikken brandweerlieden en een slachtoffer bij Hart van Nederland terug op de dag, in de reportage hierboven.

Enkelband

Jalal O. hielp na de ramp om het lichaam van een van de drie dodelijke slachtoffers uit het puin te halen. Hij kwam in oktober vorig jaar op vrije voeten. De man kreeg een enkelband, moest zijn paspoort inleveren en kreeg een gebiedsverbod voor de wijk Zuidwijk.

Het OM zegt dat er een nieuwe zitting bij de rechtbank in Rotterdam zal volgen. Dan zal het rapport van het NFI worden besproken. Jalal O. (36) ontkent alle betrokkenheid bij de productie van drugs in de geëxplodeerde garagebox aan de Schammenkamp in Rotterdam. "Hij kan daarmee ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de explosie", zegt zijn advocaat Cem Kekik.

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend de aanklacht tegen de huurder van de bedrijfsruimte uit te breiden, nu een rapport van het NFI uitwijst dat de aanwezige vaten aceton in het drugslab en de vrijgekomen gassen de explosie hebben veroorzaakt. Kekik is allerminst verrast door de onderzoeksresultaten. "Dat leek van meet af aan wel duidelijk, met al die bidons aceton op straat."

De explosie op 29 januari vorig jaar kostte drie mensen het leven. Een van hen was een familielid van O. Hij zou een onderhuurder zijn. Volgens Kekik blijkt uit berichten die zijn gevonden in de telefoon van het slachtoffer dat O. nooit met hem over drugs communiceerde, ook niet in versluierd taalgebruik. "Ik denk dat de politie op zoek is naar bewijs dat er niet is."

ANP