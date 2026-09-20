Explosie Schammenkamp liet diepe sporen achter bij gezin dat aan vlammen ontsnapte

De impact van de de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam, ruim anderhalf jaar geleden, dreunt na bij bewoners van de flat. Op 29 januari 2024 ontplofte een garagebox met een grote verwoestende brand tot gevolg. Drie mensen kwamen om het leven. Maandag start de rechtszaak tegen de verdachte.

Een drugslab onder het flatgebouw veroorzaakte de explosie. Maandag staat de verdachte terecht voor betrokkenheid en het veroorzaken van de ontploffing met de dood tot gevolg. Advocaat Sudha Vermeulen staat een gezin bij dat thuis was toen die grote explosie plaatsvond. Het heeft diepe sporen bij hen achtergelaten.

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De man van het gezin vloog door de explosie tegen het plafond en klapte op de grond. De vrouw en haar kinderen konden ternauwernood aan het vuur ontsnappen. Zij raakten in één nacht al hun spullen kwijt en zijn nog steeds bezig met de nasleep. Ze raakten ook gewond en de kinderen zijn nog steeds in therapie.

Nazorg is niet volledig

"Ze hebben met van alles te maken. Ze hadden een huurwoning, je bent dan ineens dakloos", vertelt Sudha Vermeulen aan Hart van Nederland. Het gezin was op het moment van de explosie nog maar een paar maanden in Nederland. "Je ziet bij dit soort zaken dat nazorg niet goed en volledig is. Er is wel slachtofferhulp, maar ze spreken geen goed Nederlands en je ziet dat opvang niet goed gaat."