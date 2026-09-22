OM eist 7 jaar cel voor drugslab en explosie Schammenkamp

In de zaak over de fatale explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp in Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen verdachte Jalal O. (37) uit Rotterdam.

Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van het appartementencomplex. Drie mensen kwamen daardoor om het leven en de ravage was enorm. Naast de drie doden, onder wie het 22-jarige neefje van O., raakten ook twee mensen gewond. Een van de gewonden was de bovenbuurman van de garage, die zittend op zijn bank door de vloer viel in de brandende brokstukken.

De slachtoffers leven nog steeds met de littekens en trauma's van de explosie. In deze video vertelt Ignacio over de klap:

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Bereiding van cocaïne

O. was huurder van de bedrijfsruimte. Het OM verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Daarnaast vindt het OM dat hij schuld heeft aan de ontploffing. Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De licht ontvlambare acetondamp is er ontploft, stelt het OM.

Na de explosie werden sporen van cocaïne en het versnijdingsmiddel procaïne gevonden, maar ook twee elektronische weegschalen en meer dan veertig jerrycans met aceton. Ook vond de politie jerrycans met resten zoutzuur en professionele dompelaars. Het OM stelt dat in het drugslab procaïne werd vervaardigd om daarmee cocaïne te versnijden.

De explosie vond hoogstwaarschijnlijk plaats in het achterste gedeelte van de bedrijfsruimte. O. zou deze ruimte hebben onderverhuurd aan een van de dodelijke slachtoffers, maar dat gelooft het OM niet. De officieren van justitie betoogden dat O. betrokken was bij de productie van verdovende middelen en de exploitatie van het drugslab.