Emotionele eerste dag proces Schammenkamp: 'Leef elke dag met verdriet'

De rechtszaak tegen Jalal O., die verdacht wordt van het veroorzaken de fatale explosie in Rotterdam begin 2024, is maandag van start gegaan. Slachtoffers en nabestaanden legden emotionele verklaringen af.

Bij de explosie, die werd veroorzaakt door een drugslab in een pand aan de Schammenkamp, kwamen drie mensen om het leven en raakten twee mensen gewond.

Ruim twee jaar na de explosie leven de slachtoffers nog steeds met de littekens en trauma's. In de bovenstaande video vertelt Ignacio over de klap.

Groot verdriet bij gezin van slachtoffer

De 43-jarige Kamran kwam bij de explosie om het leven. Zijn dood heeft een grote impact op zijn vrouw en drie kinderen. De weduwe van Kamran liet haar slachtofferverklaring tijdens de rechtszaak voorlezen door haar advocaat.

Ze vertelt dat haar man een betrokken vader was die altijd voor zijn gezin klaarstond. "Ik leef nog iedere dag met het verdriet." Ook voor hun drie kinderen is het gemis groot. Ieder probeert volgens hun moeder op een eigen manier met de dood van hun vader om te gaan. Voor haarzelf betekende zijn overlijden bovendien het verlies van haar beste vriend. "We zullen de gevolgen voorgoed met ons meedragen."

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Bedreigingen aan adres andere nabestaanden

Een andere familie besloot juist niet te spreken tijdens de rechtszaak. Het gaat om de nabestaanden van het 22-jarige neefje van de verdachte, dat eveneens bij de explosie in het drugslab om het leven kwam. Volgens hun advocaat zijn zij voorafgaand aan de strafzaak geïntimideerd. Zo werd een auto van een familielid vernield en met graffiti bespoten. Daarbij werd de boodschap 'be ready' achtergelaten.

De bedreigingen waren voor de nabestaanden ook reden om hun verzoek om schadevergoeding in te trekken.

Verdachte reageert op verklaringen

Na het horen van de verhalen van de nabestaanden liet O. weten geraakt te zijn door wat er was verteld. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik heb hele nare dingen gehoord. Dit gun ik niemand", zei hij.

O. wordt vervolgd voor het maken en verwerken van cocaïne. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem ervan dat hij de ontploffing waarbij de slachtoffers omkwamen opzettelijk heeft veroorzaakt. Dinsdag maakt het OM bekend welke straf het tegen O. eist.