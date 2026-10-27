Vrijspraak in zaak rond explosie drugslab Rotterdam waarbij drie doden vielen

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 37-jarige Jalal O. vrijgesproken van het veroorzaken van een explosie in een drugslab aan de Schammenkamp in Rotterdam. Bij de explosie op 29 januari 2024 kwamen drie mensen om het leven en raakten twee anderen gewond. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om de man te veroordelen.

De explosie ontstond door aceton in een drugslab achter in een bedrijfsruimte op de begane grond van een complex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. O. huurde de ruimte waar het drugslab was gevestigd. De ontploffing veroorzaakte een enorme ravage.

Bewoner viel door vloer

Boven de bedrijfsruimte bevonden zich appartementen. Een van de bewoners raakte gewond toen hij, terwijl hij op de bank zat, door de vloer viel en tussen de brandende brokstukken terechtkwam. Onder de drie dodelijke slachtoffers was ook het 22-jarige neefje van O.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen de verdachte. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. O. heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de explosie. De rechtbank oordeelt nu dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling.

Een van de advocaten van de getroffenen liet na afloop weten dat haar cliënten hadden gehoopt dat met de uitspraak duidelijk zou worden wie verantwoordelijk is voor de explosie. "Ze zijn in de steek gelaten door de rechtspraak", reageerde een ander. De cliënten van de vrouw hopen op een hoger beroep.

Het OM kan nog niet zeggen of het in beroep gaat tegen de vrijspraak. "We bestuderen het vonnis", laat een woordvoerder desgevraagd weten. "Tegelijk realiseren we ons dat deze uitspraak voor nabestaanden en betrokkenen uiterst pijnlijk en verdrietig is."