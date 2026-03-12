Volg Hart van Nederland
Verdachte over moord op moeder in Hellevoetsluis: 'Ze zei nog: Jesse, je vermoordt me'

Rechtszaak

Vandaag, 10:17 - Update: 44 minuten geleden

"Ik ben ziek. Dat is mijn moeder fataal geworden. Dat zal ik nooit meer kunnen herstellen. Dat doet heel veel pijn." Dat zei Jesse R. (32) bij de start van zijn strafproces in de rechtbank in Dordrecht. R. staat daar terecht voor de moord op zijn moeder (63). Hij onthoofdde haar op 16 april vorig jaar met een bijl in haar woning in Hellevoetsluis.

Het lichaam van de vrouw werd gevonden door haar vriend. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. R. werd op de A4, ter hoogte van Schiedam, aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een boodschappentas op de bijrijdersstoel, net als de bijl. De moordzaak riep veel vragen op in Hellevoetsluis, zoals je in bovenstaande video ziet.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum verkeerde Jesse R. tijdens de daad in een psychose. R. kampte al langer met depressies, manieën en psychoses en slikte daarvoor medicijnen. Na bijwerkingen besloot hij in december 2024 al zijn medicatie weg te gooien. In april slikte hij helemaal niets meer.

'Ze zei nog: Jesse, je vermoordt me'

Op de dag van de moord had Jesse opnieuw last van waanbeelden. Hij stapte op zijn fiets en kocht een bijl bij de bouwmarkt. "Ik dacht nog bij mezelf: ik kan niet geloven dat ik dit ga doen, maar ik ga het doen", vertelt Jesse in de rechtbank. Hij sloeg meerdere keren met de bijl op de nek van zijn moeder. "Ze zei nog: Jesse, je vermoordt me."

"Ik was bezig met een belangrijke missie, een taak", vervolgt Jesse. "Pas op het politiebureau kwam ik erachter dat het allemaal een grote psychose was."

Door Redactie Hart van Nederland

