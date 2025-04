Burgemeester: agenten Hellevoetsluis hebben 'nog nooit zoiets meegemaakt'

De straat in Hellevoetsluis waar woensdag een vrouw op brute wijze om het leven is gebracht, verkeert nog altijd in shock. In de doorgaans rustige Molenstraat werd een 63-jarige vrouw vermoord en onthoofd. Haar hoofd zou zijn aangetroffen in de auto van haar 31-jarige zoon uit Diemen, die later woensdagmiddag op de A4 werd aangehouden.

Burgemeester Arno Scheepers van Voorne aan Zee noemt het een "tragedie" en spreekt van "een gruwelijke gebeurtenis". Hij is diep geschokt: "Er is een gruwelijke moord gepleegd. Ook voor de hulpdiensten was dit verschrikkelijk. Sommige agenten vertelden me dat ze in al hun jaren nog nooit zoiets hebben meegemaakt."

De politie wil nog niet bevestigen dat de verdachte de zoon is van het slachtoffer, maar spreekt vooralsnog van een familielid. De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Zijn auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Ook doet de politie buurtonderzoek en roept zij getuigen op zich te melden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Normaal vrouwtje'

Een buurman van het slachtoffer vertelt dat hij woensdagmiddag nog met haar had gepraat. "Ze woont op nog geen vijftig meter van mij, maar hoe goed ken je elkaar nou eigenlijk? Ik wist niet eens dat ze een zoon had. Ze kwam op mij gewoon over als een normaal vrouwtje."

De schok in de buurt is groot. De buurman vraagt zich hardop af hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Het lijkt erop dat dit geen losstaand geval is. Den Haag moet zich echt eens achter de oren krabben over hoe het gesteld is met de geestelijke gezondheidszorg in Nederland."

Gemeente staat klaar voor steun nabestaanden

Volgens burgemeester Scheepers staat de gemeente klaar voor de nabestaanden. "Wij willen in deze zware tijd steun en troost bieden met alle warmte en liefde die we in ons hebben."

Het politieonderzoek naar de dood van de vrouw is nog in volle gang. "Om een goed beeld te krijgen van wat zich woensdagmiddag rond 14.45 uur in en om de Molenstraat in Hellevoetsluis heeft afgespeeld, is de politie op zoek naar getuigen", laat een woordvoerder weten.