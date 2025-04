Zoon (31) van onthoofde vrouw Hellevoetsluis schreef online over mentale problemen

De 31-jarige zoon van de onthoofde vrouw in Hellevoetsluis, die woensdag werd opgepakt, deelde eerder op sociale media dat hij manisch depressief is. Jesse R. werd aangehouden op de A4 bij Delft, nadat eerder die dag het levenloze lichaam van zijn moeder werd gevonden in Hellevoetsluis.

Een jaar geleden stopte Jesse R. naar eigen zeggen 'om diverse redenen' met zijn werk. "Ik zoek een organisatie die de beperkingen van mijn manische depressie durft te begrijpen en ook niet bang is om mijn hoogbegaafdheid zo veel mogelijk te benutten", schrijft hij op LinkedIn bij het bericht waarin hij zijn vertrek aankondigt. Uit navraag van Hart van Nederland blijkt dat R. sindsdien werkzaam is geweest bij een bedrijf dat zich richt op hulp voor hoogbegaafden.

Ook reageert hij actief op andere berichten op het platform. Zo bedankt hij iemand die een post plaatst over het doorbreken van stigma's rond psychische problemen. "Hoe voelt het voor jou om op te komen voor mensen met manische depressie? Voelt goed toch? Bedankt daarvoor, want je maakt een wereld van verschil!"

Getuigen gezocht

Het politieonderzoek naar de dood van de vrouw is nog in volle gang. "Om een goed beeld te krijgen van wat zich woensdagmiddag rond 14.45 uur in en om de Molenstraat in Hellevoetsluis heeft afgespeeld, is de politie op zoek naar getuigen", laat een woordvoerder van de politie weten. "Vandaag wordt verder buurtonderzoek gedaan."

Over de toedracht is nog veel onduidelijk, aldus de woordvoerder. "Het onderzoek vraagt om grote zorgvuldigheid, ook over wat politie en OM kunnen zeggen over de toedracht en de omstandigheden rond het overlijden van de vrouw. Om die reden komen we dus graag in contact met getuigen."