'Politie vindt hoofd van vrouw (63) in auto van zoon (31) na misdrijf in woning Hellevoetsluis'

In Hellevoetsluis is woensdagmiddag een gruwelijke ontdekking gedaan. In een woning aan de Molenstraat werd het lichaam van een vrouw zonder hoofd aangetroffen. Kort daarna hield de politie op de A4 bij Delft een 31-jarige man uit Diemen aan. In zijn voertuig werd een hoofd gevonden, melden bronnen aan De Telegraaf.

Buurtbewoners vertellen aan de krant dat het slachtoffer de 63-jarige Alie is. Zij woonde in de woning waar het lichaam werd aangetroffen. De politie ging al snel uit van een misdrijf en wist de man aan te houden op de A4. De politie bevestigt dat het om een 63-jarige bewoonster van het huis gaat en dat de verdachte een 31-jarige man uit Diemen is.

Over de beweringen dat de vrouw zou zijn onthoofd en dat haar hoofd in de auto van de verdachte lag, kan de politie nog niets zeggen. "We zien die berichten ook, maar we kunnen er niets over zeggen wegens zorgvuldigheid in het onderzoek", aldus een politiewoordvoerder. Ook over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte wil de politie nog niets kwijt.

Horrorscene

De partner van de vrouw, die elders woont, meldde eerder op de dag bij de politie dat er iets ernstigs was gebeurd, schrijft de krant. Hierop rukten agenten uit en troffen zij het lichaam aan. In de buurt van de woning werd een bloedspoor gevonden, evenals een grote plas bloed in een onderdoorgang.

0:31 Aanhouding op A4: verdachte Hellevoetsluis van snelweg geplukt

Iets later werd op de A4 bij Schipluiden een verdachte aangehouden in de auto van het slachtoffer. Op de bovenstaand beelden is te zien hoe de politie een tent plaatste op de snelweg voor forensisch onderzoek. Dit zorgde voor flinke verkeershinder tussen Rotterdam en Den Haag.

Buurtbewoners beschrijven de verdachte als een rustige man die regelmatig op bezoek kwam bij zijn moeder. Het slachtoffer stond bekend als een vriendelijke en geliefde vrouw die sinds 2017 in de wijk woonde.

De politie zet het onderzoek voort en roept getuigen op zich te melden.

Beeld: MediaTV/District8