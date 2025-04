Burgemeester geschokt om ‘gruwelijke gebeurtenis’ in Hellevoetsluis

Burgemeester Arno Scheepers is "geschokt en vol ongeloof over de gruwelijke gebeurtenis" in Hellevoetsluis van woensdagmiddag. In die plaats, in zijn gemeente Voorne aan Zee, werd een 63-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning.

De politie gaat uit van een misdrijf. De Telegraaf meldde dat de vrouw onthoofd werd aangetroffen. Haar hoofd zou in de auto van de later opgepakte verdachte zijn gevonden. De politie wil hier geen uitspraken over doen.

De verdachte is een 31-jarige man uit Diemen. Over de vraag of het om haar zoon gaat, zoals De Telegraaf meldt, doet de politie ook geen mededelingen. Burgemeester Scheepers spreekt van een "tragedie".

ANP