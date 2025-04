Dit is wat we nu weten over de onthoofde vrouw in Hellevoetsluis

Woensdagmiddag 16 april is een 31-jarige man op de A4 bij Delft aangehouden door de politie. Kort daarvoor werd in een woning aan de Molenstraat in Hellevoetsluis het lichaam van een 63-jarige vrouw zonder hoofd aangetroffen. Dit is wat we tot nu toe weten over het schokkende misdrijf.

De 31-jarige verdachte is Jesse R., de zoon van de overleden vrouw, Alia. Hij woont normaal gesproken in Diemen, maar volgens een buurvrouw, die sprak met het AD, verbleef hij de afgelopen dagen bij zijn moeder. Buurtbewoners omschrijven Jesse als een rustige man die regelmatig langskwam. Het slachtoffer stond bekend als een vriendelijke en geliefde vrouw die sinds 2017 in de wijk woonde.

Onthoofd

Volgens een buurvrouw kwam het slachtoffer vlak voor haar dood thuis met grote, volle boodschappentassen. Niet veel later hoorde zij een luid geluid dat ze omschreef als "alsof een dier werd mishandeld". Buren vertellen donderdagmiddag aan een verslaggever van Hart van Nederland dat ze nog steeds ontdaan zijn van het gruwelijke geluid dat ze toen hoorden.

De partner van de vrouw, die niet bij haar inwoonde, sloeg woensdag alarm bij de politie. Dat meldt De Telegraaf. Agenten troffen vervolgens het lichaam van de vrouw aan in haar woning. In de buurt werd een bloedspoor gevonden, net als een grote plas bloed in een onderdoorgang. Buurtbewoners laten aan Hart van Nederland weten dat R. het hoofd van zijn moeder mogelijk in een plastic zak heeft meegenomen.

Niet veel later werd Jesse R. op de A4 bij Delft aangehouden. In zijn auto zou volgens De Telegraaf een hoofd zijn gevonden, maar de politie wil dat nog niet bevestigen.

Mentale problemen

Op sociale media deelde Jesse R. eerder dat hij manisch depressief is. Een jaar geleden stopte hij naar eigen zeggen 'om diverse redenen' met zijn werk. "Ik zoek een organisatie die de beperkingen van mijn manische depressie durft te begrijpen en ook niet bang is om mijn hoogbegaafdheid zo veel mogelijk te benutten", schreef hij toen op LinkedIn bij zijn vertrek. Uit navraag van Hart van Nederland blijkt dat hij sindsdien werkzaam is geweest bij een organisatie die hulp biedt aan hoogbegaafden.

Op LinkedIn reageert hij ook regelmatig op berichten van anderen. Zo bedankt hij iemand die schreef over het doorbreken van stigma's rondom psychische problemen. "Hoe voelt het voor jou om op te komen voor mensen met manische depressie? Voelt goed toch? Bedankt daarvoor, want je maakt een wereld van verschil!"

Donderdagmiddag is het onderzoek nog in volle gang. De politie doet buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden. "Om een goed beeld te krijgen van wat zich woensdagmiddag rond 14.45 uur in en om de Molenstraat in Hellevoetsluis heeft afgespeeld, is de politie op zoek naar getuigen."