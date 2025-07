Jesse R. (31) bekent onthoofding moeder, hoofd werd in boodschappentas gevonden

De 31-jarige Jesse R. die ervan wordt verdacht zijn moeder (63) te hebben onthoofd met een bijl, verkeerde in een psychose ten tijde van zijn daad. Dat zegt zijn advocaat Job Knoester maandag tijdens een eerste openbare zitting in de strafzaak tegen R. Volgens Knoester zal het proces draaien om de vraag in hoeverre de levensberoving aan R. kan worden toegerekend.

R. zal later dit jaar worden geplaatst in het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, voor een persoonlijkheidsonderzoek. Hij was niet bij de zitting.

De buurt was in shock:

1:54 Buurt Hellevoetsluis reageert geschokt op brute moord vrouw (63)

R. heeft bekend dat hij zijn 63-jarige moeder heeft gedood op 16 april, in haar woning aan de Molenstraat in Hellevoetsluis. Het lichaam van de vrouw werd door haar vriend gevonden. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. R. werd op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een boodschappentas op de bijrijdersstoel, evenals de bijl.

Op sociale media deelde Jesse R. eerder dat hij manisch depressief is. Een jaar geleden stopte hij naar eigen zeggen 'om diverse redenen' met zijn werk. "Ik zoek een organisatie die de beperkingen van mijn manische depressie durft te begrijpen en ook niet bang is om mijn hoogbegaafdheid zo veel mogelijk te benutten", schreef hij toen op LinkedIn bij zijn vertrek.

Het is vreselijk wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, zei hij tegen mij.

Het politieonderzoek is bijna afgerond, aldus het Openbaar Ministerie. Op verzoek van advocaat Knoester zal de recherche nog een specialistisch verpleegkundige horen, die R. kort voor zijn daad heeft gesproken. R. was al langer in beeld bij de geestelijke gezondheidszorg, aldus de raadsman.

Eigen wereld

Knoester zei dat het besef wat hij heeft gedaan bij R. is ingedaald en dat hij het daar zeer moeilijk mee heeft. "Het is vreselijk wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan, zei hij tegen mij", aldus de advocaat. Volgens Knoester leven mensen met een psychose "in een eigen wereld" en "ervaren, voelen, zien en horen zij dingen die wij niet ervaren, voelen, zien en horen; zij kunnen heel bang zijn en van daaruit tot handelingen komen die wij niet begrijpen".

De volgende pro formazitting in de zaak is op 21 oktober.

Hart van Nederland/ANP