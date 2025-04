Man (31) langer vast voor gruwelmoord op vrouw (63) uit Hellevoetsluis

De 31-jarige man die wordt verdacht van een brute moord op een 63-jarige vrouw uit Hellevoetsluis blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag bepaald dat de man zeker nog twee weken vast blijft, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het lichaam van de vrouw werd woensdag gevonden in haar woning aan de Molenstraat. Niet lang daarna werd de verdachte aangehouden op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Daar trof de politie hem aan in een auto, waar volgens verschillende media een gruwelijke ontdekking werd gedaan.

De gruwelijke moordzaak roept veel vragen op in Hellevoetsluis, waar buurtbewoners geschokt zijn door het nieuws. In de onderstaande video vertellen burgemeester Arno Scheepers van Voorne aan Zee en een buurtbewoner wat deze zaak met hen doet:

1:54 Buurt Hellevoetsluis reageert geschokt op brute moord vrouw (63)

Politie doet verder onderzoek

Meerdere media melden dat de vrouw zou zijn onthoofd en dat haar hoofd bij de aanhouding in de auto van de verdachte lag. Het OM wil daar op dit moment niets over zeggen. "Het onderzoek is in volle gang", laat een woordvoerder weten.

Wat wel duidelijk is: het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Het OM bevestigt dat ze familie van elkaar zijn, maar wil niet zeggen of het om haar zoon gaat. De politie en het OM doen verder onderzoek naar het motief en de toedracht van de vermoedelijke moord.

Hart van Nederland / ANP