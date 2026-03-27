Man (18) niet langer vast voor de dood 16-jarige Giannini in Den Hoorn

Vandaag, 15:00 - Update: 33 minuten geleden

Het gerechtshof Den Haag heeft het voorarrest van een 18-jarige man uit Rijswijk opgeheven, omdat er aanwijzingen zijn dat de verdachte uit zelfbescherming heeft gestoken. De man wordt verdacht van het doodsteken van de 16-jarige Giannini eind januari 2025 in Den Hoorn.

Eerder verlengde de rechtbank in februari wél het voorarrest van de verdachte. Peter Plasman, de advocaat van de verdachte, heeft dat met succes aangevochten bij het hof. Volgens Plasman is zijn cliënt slachtoffer van een gewelddadige afpersing en wilde de doodgestoken jongen de scooter stelen van de verdachte. Dat hebben twee medeverdachten in de zaak ook bevestigd.

Honderden buurtgenoten, familieleden en andere betrokkenen liepen in januari een stille toch ter nagedachtenis van Giannini. Zie onderstaande video:

Vooropgezet plan

Plasman spreekt over een vooropgezet plan om zijn cliënt te beroven. De verdachte zou naar het park gelokt zijn en daar zijn aangevallen. "Hij werd bij de keel gepakt en klemgezet, omhoog tegen een hek geduwd, door een van de twee jongens met wie hij stond te chillen", aldus de advocaat.

Verder zou de 18-jarige Rijswijker een wapen hebben gezien. De advocaat meldt dat er onder de kleding van het overleden slachtoffer een nepwapen is gevonden.

'Het doet pijn'

De moeder en familieleden van het slachtoffer laten weten dat de vrijlating "als een mokerslag is binnengekomen". Een woordvoeder van Namens de Familie meldt dat het heel heftig is voor de familie om te beseffen dat diegene die Giannini heeft neergestoken gewoon weer vrij rondloopt. "Het doet pijn", aldus woordvoeder.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast
Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)
Veel vragen na doodsteken van Giannini (16) in Den Hoorn
Twee tieners aangehouden in zaak doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn
