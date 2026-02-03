Veel vragen na doodsteken van Giannini (16) in Den Hoorn

De politie is nog altijd op zoek naar antwoorden in de zaak rond de 16-jarige Giannini die vorige maand in Den Hoorn werd doodgestoken. Het slachtoffer kwam uit Delft. Waarom hij op donderdag 22 januari die avond bij de Spoorplaats in Den Hoorn was, is nog niet duidelijk. Ook over wat er precies is gebeurd, blijven veel vragen bestaan.

In Opsporing Verzocht is maandag gemeld dat omwonenden tijdens die fatale avond meerdere scooters hard hebben horen wegrijden. Ook zou iemand op een elektrische fiets zijn weggereden. De politie roept mensen op zich te melden als ze meer weten over wat er is voorgevallen en over de mogelijke daders.

Voor de steekpartij is al snel een 18-jarige jongen uit Rijswijk aangehouden. Hij zit nog vast.