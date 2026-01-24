Overleden jongen (16) Den Hoorn blijkt te zijn neergestoken

Een 16-jarige jongen uit Delft die donderdagavond overleed in het nabijgelegen Den Hoorn, blijkt te zijn neergestoken. Dat meldt de politie zaterdag. Aanvankelijk leek er sprake van een schietincident.

Een verdachte, een 18-jarige jongen uit Rijswijk, zit vast en in beperkingen. Hij mag dus alleen praten met zijn advocaat en de politie is terughoudend met het geven van informatie. De politie sluit niet uit dat meer arrestaties volgen.

De politie ging donderdagavond af op een melding van een schietpartij aan de Spoorplaats in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Daar vonden agenten het zwaargewonde slachtoffer dat korte tijd later overleed. Nu blijkt dus dat er niet geschoten is, maar dat het slachtoffer is neergestoken. De verdachte werd enkele uren later opgepakt.