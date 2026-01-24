Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Overleden jongen (16) Den Hoorn blijkt te zijn neergestoken

Crime

Vandaag, 19:34

Link gekopieerd

Een 16-jarige jongen uit Delft die donderdagavond overleed in het nabijgelegen Den Hoorn, blijkt te zijn neergestoken. Dat meldt de politie zaterdag. Aanvankelijk leek er sprake van een schietincident.

Een verdachte, een 18-jarige jongen uit Rijswijk, zit vast en in beperkingen. Hij mag dus alleen praten met zijn advocaat en de politie is terughoudend met het geven van informatie. De politie sluit niet uit dat meer arrestaties volgen.

De politie ging donderdagavond af op een melding van een schietpartij aan de Spoorplaats in het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Daar vonden agenten het zwaargewonde slachtoffer dat korte tijd later overleed. Nu blijkt dus dat er niet geschoten is, maar dat het slachtoffer is neergestoken. De verdachte werd enkele uren later opgepakt.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Jongen (18) uit Rijswijk aangehouden voor schietincident in Den Doorn
Jongen (18) uit Rijswijk aangehouden voor schietincident in Den Doorn
Slachtoffer (16) overleden na schietincident in Den Hoorn
Slachtoffer (16) overleden na schietincident in Den Hoorn

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.