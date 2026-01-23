Jongen (18) uit Rijswijk aangehouden voor schietincident in Den Doorn

De politie heeft een 18-jarige jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het geweldsincident dat gisteravond plaatsvond op de Spoorplaats in Den Hoorn. Dat laat de politie weten.

Het incident leidde tot een grootschalige inzet van hulpdiensten. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het geweldsincident en roept getuigen op zich te melden.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord, of die beschikken over camerabeelden uit de omgeving van de Spoorplaats, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.