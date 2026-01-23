'Minderjarig' slachtoffer overleden na schietincident in Den Hoorn

Hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt naar de Spoorplaats in Den Hoorn na een melding van een schietincident. Ter plaatse troffen zij een zwaargewond slachtoffer aan.

Het slachtoffer lag op straat en werd direct gereanimeerd. Ook het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse en bereidde zich voor op een medische ingreep op locatie. Ondanks de inzet van de hulpverleners werd besloten alle medische handelingen te staken. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

Onder het slachtoffer trof de politie een mes en een (nep)vuurwapen aan. Om het zicht op het incident af te schermen, is een calamiteitencontainer met schermen geplaatst. Het gebied rond de Spoorplaats is ruim afgezet in verband met het politieonderzoek.

Volgens omstanders zouden meerdere verdachten zijn gevlucht op twee zwarte scooters. De politie onderzoekt deze melding.

Bronnen dicht bij het onderzoek melden dat het mogelijk om een minderjarige jongen gaat, aldus een correspondent ter plaatse. De politie heeft hierover nog geen officiële bevestiging gegeven.