Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee tieners aangehouden in zaak doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn

Twee tieners aangehouden in zaak doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn

Crime

Vandaag, 14:18 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een 17-jarige jongen uit Delft en een 18-jarige Rijswijker zijn aangehouden in verband met de dood van de 16-jarige Giannini in Den Hoorn vorige maand. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving op Omroep West.

Dit nu aangehouden duo is volgens het OM niet verdacht van het doodsteken van het slachtoffer. Wat hun precieze rol is bij de steekpartij wordt nog onderzocht. Voor hun betrokkenheid bij de steekpartij zijn beide verdachten inmiddels weer vrijgelaten.

Honderden buurtgenoten, familieleden en andere betrokkenen liepen vorige maand een stille tocht ter nagedachtenis aan Giannini:

Honderden lopen mee in stille tocht voor 16-jarige Giannini
1:56

Honderden lopen mee in stille tocht voor 16-jarige Giannini

Betrokken bij andere misdrijven

De 17-jarige Delftenaar zat al vast voor andere misdrijven en is tijdens zijn bewaring aangehouden. De 18-jarige werd na het heenzenden voor de steekpartij meteen weer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie straatroven in januari.

Voor de steekpartij in Den Hoorn zit al een 18-jarige man uit Rijswijk vast. Van hem wordt vermoed dat hij de messteker is. Begin deze maand is zijn voorarrest met 30 dagen verlengd.

Door ANP

Lees ook

'Sms-bom' naar buurtbewoners na doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn
'Sms-bom' naar buurtbewoners na doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn
Veel vragen na doodsteken van Giannini (16) in Den Hoorn
Veel vragen na doodsteken van Giannini (16) in Den Hoorn
Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)
Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)
Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast
Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.