'Sms-bom' naar buurtbewoners na doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn

De politie heeft een sms gestuurd naar alle mobiele telefoons die in de buurt waren van de Spoorplaats in Den Hoorn toen daar de 16-jarige Giannini werd doodgestoken. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep West, dat spreekt van een "sms-bom".

Het steekincident gebeurde op donderdag 22 januari. Het slachtoffer, Giannini (16) uit Delft, overleed later aan zijn verwondingen. Enkele dagen na het incident werd een 18-jarige jongen uit Rijswijk aangehouden. Hij zit nog vast.

Enkele dagen na de fatale steekpartij liepen honderden buurtgenoten, familieleden en andere betrokkenen een stille tocht ter nagedachtenis aan Giannini. In de video hieronder is te zien hoe dat eruitzag:

1:56 Honderden lopen mee in stille tocht voor 16-jarige Giannini

Volgens een woordvoerder van het OM kregen mensen die in de buurt waren een sms met de vraag of zij iets hebben gezien of informatie hebben over het incident. Het OM wil verder niets zeggen over het lopende onderzoek.

Nog veel vragen

Maandagavond kwam de zaak aan bod in Opsporing Verzocht. In het programma werd gemeld dat omwonenden die avond meerdere scooters hard hoorden wegrijden bij de Spoorplaats.

Ook zou iemand zijn weggereden op een elektrische fiets. Ondanks de aanhouding is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken waren, zo werd in het programma gezegd.