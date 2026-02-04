Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Sms-bom' naar buurtbewoners na doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn

'Sms-bom' naar buurtbewoners na doodsteken Giannini (16) in Den Hoorn

Crime

Vandaag, 16:11 - Update: 14 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie heeft een sms gestuurd naar alle mobiele telefoons die in de buurt waren van de Spoorplaats in Den Hoorn toen daar de 16-jarige Giannini werd doodgestoken. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep West, dat spreekt van een "sms-bom".

Het steekincident gebeurde op donderdag 22 januari. Het slachtoffer, Giannini (16) uit Delft, overleed later aan zijn verwondingen. Enkele dagen na het incident werd een 18-jarige jongen uit Rijswijk aangehouden. Hij zit nog vast.

Enkele dagen na de fatale steekpartij liepen honderden buurtgenoten, familieleden en andere betrokkenen een stille tocht ter nagedachtenis aan Giannini. In de video hieronder is te zien hoe dat eruitzag:

Honderden lopen mee in stille tocht voor 16-jarige Giannini
1:56

Honderden lopen mee in stille tocht voor 16-jarige Giannini

Volgens een woordvoerder van het OM kregen mensen die in de buurt waren een sms met de vraag of zij iets hebben gezien of informatie hebben over het incident. Het OM wil verder niets zeggen over het lopende onderzoek.

Nog veel vragen

Maandagavond kwam de zaak aan bod in Opsporing Verzocht. In het programma werd gemeld dat omwonenden die avond meerdere scooters hard hoorden wegrijden bij de Spoorplaats.

Ook zou iemand zijn weggereden op een elektrische fiets. Ondanks de aanhouding is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken waren, zo werd in het programma gezegd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Veel vragen na doodsteken van Giannini (16) in Den Hoorn
Veel vragen na doodsteken van Giannini (16) in Den Hoorn
Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)
Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)
Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast
Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.