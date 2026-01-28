Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)

Honderden buurtgenoten, familieleden en andere betrokkenen liepen woensdagavond een stille tocht ter nagedachtenis aan Giannini (16). De tocht begon bij het parkje in Den Hoorn waar hij om het leven kwam en eindigde in Delft, waar de jongen woonde.

Giannini kwam uit een grote familie en woonde bij zijn opa en oma. De havo-leerling uit Delft stond bekend als een lieve en betrokken jongen. In de wijk was hij geliefd, hij voetbalde en deed al vanaf jonge leeftijd mee aan buurtactiviteiten. Zijn dood kwam voor velen dan ook keihard binnen, zo is te zien in bovenstaande video.

Op 23 januari hield de politie een 18-jarige man uit Rijswijk aan. Het Openbaar Ministerie laat aan Hart van Nederland weten dat de verdachte maandag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de voorlopige hechtenis met veertien dagen wordt verlengd. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag.