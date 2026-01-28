Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderden lopen stille tocht voor doodgestoken Giannini (16)

Crime

Vandaag, 21:11

Link gekopieerd

Honderden buurtgenoten, familieleden en andere betrokkenen liepen woensdagavond een stille tocht ter nagedachtenis aan Giannini (16). De tocht begon bij het parkje in Den Hoorn waar hij om het leven kwam en eindigde in Delft, waar de jongen woonde.

Giannini kwam uit een grote familie en woonde bij zijn opa en oma. De havo-leerling uit Delft stond bekend als een lieve en betrokken jongen. In de wijk was hij geliefd, hij voetbalde en deed al vanaf jonge leeftijd mee aan buurtactiviteiten. Zijn dood kwam voor velen dan ook keihard binnen, zo is te zien in bovenstaande video.

Op 23 januari hield de politie een 18-jarige man uit Rijswijk aan. Het Openbaar Ministerie laat aan Hart van Nederland weten dat de verdachte maandag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de voorlopige hechtenis met veertien dagen wordt verlengd. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast
Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.