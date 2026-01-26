Bloemenzee voor doodgestoken Giannini (16) in Den Hoorn, verdachte langer vast

Bloemen, knuffels, kaarsen en briefjes met persoonlijke boodschappen vullen het pad aan de Spoorplaats in Den Hoorn. Op de plek waar donderdagavond de 16-jarige Giannini om het leven kwam, groeit de bloemenzee met de dag. Omwonenden, vrienden en onbekenden staan er stil, leggen iets neer en lopen zwijgend weer verder.

Giannini, een jongen uit Delft, werd donderdagavond zwaargewond aangetroffen op het pad door het park, aan de grens met Delft. Hij overleed korte tijd later. Aanvankelijk werd gemeld dat er mogelijk was geschoten, maar de politie maakte later bekend dat hij is doodgestoken.

Dit weekend kwamen ook het voetbalelftal en de voetbalvereniging waar Giannini speelde samen voor een herdenkingsbijeenkomst. Na afloop gingen zij gezamenlijk naar de Spoorplaats. Daar werden bloemen en knuffels neergelegd als eerbetoon aan hun teamgenoot.

Voor de nabestaanden is een crowdfundingactie gestart. Maandagmiddag stond de teller al op ruim 16.000 euro.

Verdachte blijft langer vastzitten

Ondertussen loopt het politieonderzoek door. Het Openbaar Ministerie meldt maandag dat de 18-jarige verdachte uit Rijswijk veertien dagen langer in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De man werd vrijdagochtend rond 03.20 uur aangehouden.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Politie en justitie zijn daarom terughoudend met het delen van verdere informatie.