'Jongen (16) kreeg 2500 euro voor aanslag maar overleed door eigen wapen'

Rechtszaak

Vandaag, 14:25

De 16-jarige jongen die begin dit jaar overleed op het toilet van het Hofstad Lyceum in Den Haag, kreeg 2500 euro om iemand in de benen te schieten, vermoedt het OM. Dat meldt het AD. Het plan liep voor hem zelf fataal af toen het vuurwapen op 5 februari per ongeluk afging. De jongen overleed ter plekke.

Volgens justitie zat R.d.J. (26) uit Katwijk achter de opdracht. Hij zou drie tieners van 15, 16 en 19 jaar hebben benaderd en hen een wapen, voertuigen en een notitie met instructies hebben gegeven. Het slachtoffer kwam echter om het leven nog voordat de aanslag kon worden uitgevoerd.

