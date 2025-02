Zwaargewonde leerling (16) Hofstad Lyceum overleden

De 16-jarige jongen die woensdagmiddag zwaargewond werd gevonden in een gebouw van het Hofstad Lyceum in Den Haag, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De leerling overleed donderdagochtend in het ziekenhuis.

Volgens de verklaring van de nabestaanden laten de "gebeurtenissen veel vragen onbeantwoord". Ze vragen de media om met rust te worden gelaten. Het politieonderzoek loopt nog, maar woensdagavond meldde de politie al geen aanwijzingen te hebben gevonden voor een misdrijf.

De school aan het Colijnplein was woensdagmiddag enige tijd afgezet. De lessen zijn tot en met vrijdag geannuleerd, maar de school is wel open voor leerlingen die steun zoeken, zegt een woordvoerster.

ANP