Zwaargewonde jongen gevonden in Haagse school, groot onderzoek gestart

Een zwaargewonde jongen is woensdagmiddag gevonden in het Hofstad Lyceum aan het Colijnplein in Den Haag. De politie heeft alleen laten weten dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een steekpartij, maar de politie kan daar nog niks over zeggen. Een traumahelikopter is geland. "Het is nog heel onduidelijk wat er is gebeurd. We gaan uitzoeken of het gaat om een misdrijf", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Het is nog onduidelijk of het slachtoffer minderjarig is, aldus de woordvoerder. Ook is het nog niet duidelijk of het om een leerling gaat.

Flauwgevallen

Omroep West meldt dat ook iemand flauwgevallen op het drukke schoolplein is. Bij de school zijn veel hulpdiensten ter plaatse en de ingang is afgezet. De school heeft nog niet gereageerd.