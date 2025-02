Twee jongens (15 en 19) aangehouden in verband met dood 16-jarige scholier Den Haag

De politie heeft donderdag twee jongens aangehouden in verband met de dood van een zestienjarige scholier vorige week in Den Haag. De jongen werd zwaargewond gevonden in een gebouw van het Hofstad Lyceum. Een misdrijf was dat niet, maar de verdachten kwamen in beeld door onderzoek naar de herkomst van het wapen waardoor de scholier overleed.

De zestienjarige leerling van het Hofstad Lyceum overleed aan een schotwond. De politie liet eerder al weten niet uit te gaan van een misdrijf, en het is onduidelijk of het om een ongeluk of zelfdoding ging.

Naar aanleiding van het incident heeft de politie onderzoek gedaan naar de herkomst van het vuurwapen. Daaruit is nu de identiteit van twee Hagenaars van vijftien en negentien jaar gekomen. Zij zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.