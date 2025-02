Overleden leerling Hofstad Lyceum kwam om het leven door kogel

De 16-jarige jongen die vorige week woensdag zwaargewond werd gevonden in een gebouw van het Hofstad Lyceum in Den Haag, is overleden door een kogel uit een vuurwapen. Dat meldt Omroep West. Het is onduidelijk of het een ongeluk of zelfdoding was.

Eerder liet de politie weten dat er geen sprake is van een misdrijf. Een woordvoerder laat weten dat er "omwille van de privacy de bevindingen van het onderzoek naar de doodsoorzaak alleen worden gedeeld met de nabestaanden."

Het Hofstad Lyceum wil geen reactie geven op de vraag hoe het kan dat een leerling met een pistool op school rondliep, en laat weten zich nu te richten op de rouwverwerking en een herdenking voor de leerling. De nabestaanden van de jongen lieten eerder in een verklaring weten dat de "gebeurtenissen veel vragen onbeantwoord" laten.