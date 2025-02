Politie sluit misdrijf overleden leerling Hofstad Lyceum uit

Uit onderzoek naar de overleden leerling (16) die vorige week zwaargewond werd gevonden in het Hofstad Lyceum, blijkt er geen sprake te zijn van een misdrijf. Dat meldt de politie.

De jongen werd afgelopen woensdagmiddag zwaargewond aangetroffen op de school aan het Colijnplein in Den Haag. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, maar overleed donderdagochtend in het ziekenhuis.

De nabestaanden van de jongen lieten eerder in een verklaring weten dat de "gebeurtenissen veel vragen onbeantwoord" laten.